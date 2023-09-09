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Москвичи активно голосуют онлайн на выборах мэра

16:23
  • суббота
  • 09 сентября 2023

Сегодня - второй день выборов

Электронной формой голосования на выборах мэра столицы уже воспользовались два миллиона москвичей. В общей сложности в 65-ти субъектах сегодня проходят выборы разного уровня.

Среди регионов с наибольшей явкой - Кемеровская область, там жителям предстоит избрать губернатора, а также Карачаево-Черкессия. В республике проходят дополнительное голосование по кандидатурам в Госдуму.

На выборах региональных парламентов по активности избирателей лидирует ДНР. В целях безопасности голосование в республике началось досрочно, сообщает "ТВ Центр".

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