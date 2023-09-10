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В России начался третий день выборов

08:00
  • воскресенье
  • 10 сентября 2023

Москвичи выбирают мэра

В России начался третий, заключительный день выборов. В части регионов жители голосуют за губернаторов, глав муниципальных образований и местных депутатов. Впервые выборы проходят в новых регионах России.
Москвичи активно голосуют онлайн на выборах мэра

В Москве проходят выборы мэра. В избирательных бюллетенях - пять кандидатов: действующий глава города Сергей Собянин ("Единая Россия"), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и Борис Чернышов (ЛДПР), депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").

Проголосовать на выборах мэра Москвы можно, в частности, с помощью дистанционного электронного голосования. В этом году оно набирает популярность: к нему присоединились 25 регионов, в которых проживают более 22 миллионов потенциальных избирателей.

Накануне, 8 сентября свои голоса онлайн на московских выборах отдали президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и мэр столицы Сергей Собянин. Также дистанционно с начала выборов проголосовали более двух миллионов москвичей.

Голосуют люди активно. Так в Москве, по данным ЦИК, гражданский долг исполнили более 33% избирателей, почти 44% - в Орловской области, а в Кемеровской - 70%. 

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