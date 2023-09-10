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Стали известны имена новых героев спецоперации

09:00
  • воскресенье
  • 10 сентября 2023

Их назвали в Минобороны

В Минобороны рассказали о мужестве наших военных, которые защищают мирных жителей Донбасса. Гвардии прапорщик Алексей Мельников в ходе наступления российских войск вместе с сослуживцами обнаружил опорный пункт ВСУ. Скрытно подобравшись к позициям неонацистов, разведгруппа Алексея атаковала их, уничтожила пулемётный расчёт и до 20-ти боевиков.

Российская автоколонна, в составе которой следовал Сержант Сергей Литвинов подверглась нападению украинских радикалов. Сергей во время боя заметил группу диверсантов, которые намеревались заминировать дорогу и сообщил об этом старшему колонны. Националисты были ликвидированы, сержант Литвинов лично уничтожил пятерых из них, сообщает "ТВ Центр".

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