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Сергей Собянин объявил о запуске полноценного движения по МСД

18:12
  • суббота
  • 09 сентября 2023

Мэр и президент дали старт движению по магистрали

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли южное направление Московского скоростного диаметра (МСД). Эта магистраль, по словам мэра столицы, улучшит движение на МКАДе и Третьем транспортном кольце.
Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона

Также в столичном регионе улучшится экология: выбросов в атмосферу вредных веществ станет меньше из-за уменьшения числа автомобильных пробок.

В 2024 году МСД будет полностью интегрирован с трассой М2 "Крым", отметил Собянин.

Также сегодня президент и мэр открыли движение по дублёру Кутузовского проспекта и дали старт движению электропоездов по МЦД-4. Все эти транспортные проекты, реализуемые в столице, упрощают жизнь москвичам и гостям города.

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