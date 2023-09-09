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В США заговорили о неминуемой победе России на Украине

19:38
  • суббота
  • 09 сентября 2023

Всё к этому идёт

Запад считает победу России на Украине неминуемой. Об этом в интервью Sputnik заявил бывший военный разведчик США Скотт Риттер.
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"На Западе возникла новая реальность, поскольку все поняли, что не могут достичь своих целей и задач на Украине. Теперь перед ними стоит дилемма, как смягчить последствия неминуемого поражения", - сказал Риттер.

Он не исключил кардинального изменения границ Украины после завершения российской спецоперации. Также Риттер отметил, что НАТО недооценили Россию, когда начали помогать киевскому режиму с контрнаступлением. Сейчас уже очевидно, что оно провалилось.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

В июне 2023 года ВСУ начали контрнаступление в зоне спецоперации. Украинской армии не удалось преодолеть даже первую зону российской обороны, она понесла огромные потери в живой силе и технике.

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