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Участниками второго розыгрыша "Миллиона призов" станут проголосовавшие до 20:00

19:41
  • суббота
  • 09 сентября 2023

Первый розыгрыш прошёл утром 9 сентября

Москвичи, которые успеют 9 сентября проголосовать через электронный терминал или онлайн до 20 часов, попадут в завтрашний розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов". Об этом сообщил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Первый розыгрыш призов прошёл утром 9 сентября. В нём приняли участие москвичи, которые проголосовали 8 сентября.

Более миллиона победителей получили от тысячи до пяти тысяч призовых баллов, которые они смогут потратить у партнёров акции: в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность.

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