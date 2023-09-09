МГИК заявил об отсутствии жалоб и нарушений в ходе второго дня выборов мэра

Голосование проходит штатно

Второй день голосования на выборах мэра Москвы прошёл без нарушений. Об этом сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

По её словам, никаких сбоев 9 сентября не было. Все системы работают нормально.

С 8 по 10 сентября в Москве проходят выборы мэра. В избирательных бюллетенях - пять кандидатов: действующий глава города Сергей Собянин ("Единая Россия"), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и Борис Чернышов (ЛДПР), депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").

Проголосовать на выборах мэра Москвы можно, в частности, с помощью дистанционного электронного голосования. В этом году к нему присоединились 25 регионов, в которых проживают более 22 миллионов избирателей.

Помимо Москвы, трёхдневные выборы различного уровня проходят и в других субъектах страны, в том числе и в новых регионах.

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