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Более 2,5 миллиона москвичей проголосовали на выборах мэра столицы к 20:00

20:57
  • суббота
  • 09 сентября 2023

Второй день голосования прошёл без происшествий

К 20 часам 9 сентября на выборах мэра Москвы проголосовали более 2,5 миллиона москвичей. Об сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв.

С 8 по 10 сентября в Москве проходят выборы мэра. Проголосовать можно, в частности, с помощью дистанционного электронного голосования. В этом году оно набирает популярность - к ДЭГ присоединились 25 регионов, в которых проживают более 22 миллионов избирателей.

Помимо Москвы, трёхдневные выборы различного уровня проходят и в других субъектах страны, в том числе и в новых регионах России.

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