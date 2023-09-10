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Пресечена попытка ВСУ десантироваться в Крыму

08:06
  • воскресенье
  • 10 сентября 2023

Уничтожены три катера противника

В ночь на 10 сентября ВСУ предприняли попытку высадить десант в Крыму. Как сообщили в Минобороны России, в западной части акватории Чёрного моря самолётами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера с десантными группами.

В военном ведомстве добавили, что инцидент произошёл возле острова Змеиный, а катера, на которых перемещались украинские военные, были производства США.

ВСУ не в первый раз пытаются направить десантников к берегам Крыма. Ни одна попытка не увенчалась успехом: все диверсанты уничтожаются российскими военными.

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