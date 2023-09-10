Минобороны показало работу артиллеристов в зоне СВО

Все цели поражены

Министерство обороны опубликовало новые кадры боевой работы наших артиллеристов. На купянском направлении сокрушительные удары осколочно-фугасными снарядами по неонацистам нанесли расчеты гаубиц Д-30.

Из этих орудий наши бойцы эффективно уничтожают технику и живую силу ВСУ на расстоянии до 15 километров, а также обеспечивают поддержку российских штурмовых отрядов.

Корректировку огня и видеофиксацию уничтожения целей военные ведут с помощью беспилотников, сообщает "ТВ Центр".

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