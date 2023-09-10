Землетрясение в Марокко назвали самым мощным за 120 лет

Погибли более 2 тысяч человек

Число жертв землетрясения в Марокко, которое уже признали самым мощным за последние 120 лет, превысило две тысячи. В стране объявлен трёхдневный траур. Большинство людей погибли в туристическом Марракеше, именно на него и пять соседних провинций пришелся основной удар.

В уцелевших больницах города не осталось свободных мест, более тысячи человек находятся в критическом состоянии. Пострадавших в общей сложности больше двух тысяч.

В Марракеше - масштабные разрушения, в том числе в средневековом квартале, внесённом в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В руинах - десятки небольших поселений.

Спасатели и военные разбирают завалы, в труднодоступные горные районы направлены вертолёты, также выживших ищут с помощью беспилотников, сообщат "ТВ Центр".

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