Россиянам запретили ввозить в ЕС машины, смартфоны и чемоданы

А также шубы и фотоаппараты

Скоро россиянам придётся ездить в Европу с пустыми руками. Как сообщает РБК, Евросоюз запретил гражданам ввозить личные автомобили и смартфоны.

Въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях запрещён, подтвердила Еврокомиссия. Под риском находятся и личные вещи россиян.

Удивительно, но в чёрный список попали чемоданы, косметика, драгоценности, ноутбуки, фотоаппараты, шубы и другие изделия из кожи и меха, туалетная бумага, шампуни и зубные пасты.

После начала спецоперации европейские страны ограничили выдачу виз россиянам. В некоторые страны ЕС попасть с туристическими целями невозможно.

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