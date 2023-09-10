В Приморье открылся Восточный экономический форум

На нём выступит Владимир Путин

Инвестиции, медицина, образование и десятки других перспективных направлений. Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум - международная площадка, нацеленная на развитие потенциала российского Дальнего Востока.

Форум открывает свои двери в восьмой раз. В этом году ожидают более семи тысяч гостей. Сегодня - так называемый предстартовый день. Деловая программа ещё не такая насыщенная, поэтому у гостей есть время рассмотреть все самое интересное и настроиться на волну форума, сообщает "ТВ Центр".

На пути к сотрудничеству, миру и процветанию - главная тема всего восточного форума этого года. Делегации более чем из 50-ти стран уже прибыли. Среди них - Китай, Индия, Мьянма, Лаос, Объединенные Арабские Эмираты.

Российский и международный бизнес разворачивают проекты на Дальний Восток. За последние годы здесь создали работающие механизмы для привлечения инвестиций. Всё, чем привлекателен Дальний Восток представлено на одноименной улице. 11 регионов поставили свои павильоны. На Камчатке, например, можно отправиться на путину, а в павильоне Бурятии представлена уникальная разработка искусственной кожи. С её помощью заживление ран и ожогов происходит в два раза быстрее.

Не только бизнес, но и туристы сегодня едут на Дальний Восток. Спрос на сувенирную продукцию вырос в разы. На форуме обсудят как поддержать производителей.

В этом году на улице Дальнего Востока появился павильон "Дом сокола". Эти птицы - особенные почетные гости. 37 соколов прилетели во Владивосток из многих регионов России. Правда не сами, а самолётом. Впервые в международном формате будут обсуждать защиту этих хищников. Самый уязвимый вид - белоснежный кречет.

Кречет, сапсан, балабан – занесены в Красную книгу. Однако, соколиная охота - традиция не только России. Орнитологи и владельцы питомников на первом соколином форуме ищут пути сохранения и увеличения популяции.

Впереди у форума три дня. За это время состоится более 90 деловых мероприятий. Главное из них - пленарная сессия, которую посетит Владимир Путин.

Ольга Скрипникова, «ТВ Центр»

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