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В России отмечается День танкиста

13:02
  • воскресенье
  • 10 сентября 2023

Военные самоотверженно сражаются в зоне СВО

Сегодня отмечается одна из знаменательных дат в истории Советской и Российской армии. Профессиональный праздник у танкистов. Он утверждён 77 лет назад в честь заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме фашистских захватчиков.

И сегодня танковые подразделения по-прежнему представляют главную ударную силу сухопутных войск. Это каждый день доказывают наши танковые экипажи в зоне СВО.

Они играют одну из решающих ролей в освобождении новых регионов, громят врага на линии соприкосновения. Экипажи машин проявляют исключительный героизм и отвагу при исполнении воинского долга, сообщает "ТВ Центр".

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Танкисты ВС России
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