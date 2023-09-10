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Игорь Костолевский отмечает 75-летие

13:22
  • воскресенье
  • 10 сентября 2023

Актёр полвека служит в Театре имени Маяковского

Сегодня отмечает юбилей народный артист России Игорь Костолевский. Выдающемуся актёру исполнилось 75 лет.
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Его творческий путь неразрывно связан с Театром имени Маяковского, где Костолевский служит уже полвека. За это время было поставлено множество спектаклей с его участием. Кроме того, юбиляр активно снимается в кино.

В 1986 году Костолевского назвали лучшим советским актёром. На его счету около сотни работ, самые известные - "Звезда пленительного счастья", "Шпионские игры", "Тегеран-43".

Игорь Матвеевич награждён орденами Дружбы, Почёта и "За заслуги перед Отечеством четвёртой степени". С 2017 года он является президентом премии и фестиваля "Золотая маска", сообщает "ТВ Центр".

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