В Киеве уже занервничали

В Нью-Дели сегодня завершается саммит G20. Участники обсуждают результаты встречи, главным из которых стало принятие итоговой декларации. Документ уже называют серьёзным ударом по Западу и большой дипломатической победой России. В тексте нет ни одной формулировки с осуждением Москвы или поддержкой Киева.

Церемония, на которую пригласили лидеров двадцатки оказалась довольно показательной и символичной. Пока одни политики разувались и шли босиком к мемориалу Махатме Ганди, другие предпочли заявиться на столь важное для индийской стороны мероприятие в обуви. Помощника турецкого лидера даже пыталась задержать охрана из-за странного синего пакета, в котором оказалась сменка.

Американский президент, не обращая внимание на предрассудки, надел белые тапочки. Впрочем, поездка на саммит для Джо Байдена и так стала слишком сложной. На одной из протокольных встреч он не смог выговорить имя принца Саудовской Аравии, несмотря на то, что читал его по шпаргалке, сообщает "ТВ Центр".

Впрочем, на этом неудачи американского президента и его европейских коллег, придерживающихся откровенной русофобской позиции, не закончились. Итоговое заявление саммита явно не соответствовало их ожиданиям. В декларации появляется новая формулировка о войне на Украине, а не против Украины. Значит обе стороны в равной степени участвуют в конфликте.

В бешенстве пребывает украинский МИД. Там даже попытались проделать работу над ошибками. Вот только ни Владимира Зеленского, ни министра иностранных дел Украины на саммит не позвали.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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