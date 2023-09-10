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Дирижёр Юрий Башмет проголосовал на выборах мэра Москвы на избирательном участке

10:48
  • воскресенье
  • 10 сентября 2023

Сегодня - третий день выборов

Дирижёр Юрий Башмет отдал свой голос на выборах мэра Москвы. Он пришёл на избирательный участок и сообщил журналистам, что только что участвовал в концерте, посвящённом Дню города в концертном зале "Зарядье".
Надежда Бабкина проголосовала на выборах мэра Москвы

Он назвал его одним из немногих, но очень серьёзных достижений в культурной работе московских властей.

С 8 по 10 сентября в Москве проходят выборы мэра. В избирательных бюллетенях - пять кандидатов: действующий глава города Сергей Собянин ("Единая Россия"), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и Борис Чернышов (ЛДПР), депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").

Проголосовать на выборах мэра Москвы можно, в частности, с помощью дистанционного электронного голосования. В этом году к нему присоединились 25 регионов, в которых проживают более 22 миллионов избирателей.

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