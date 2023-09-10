Геннадий Хазанов проголосовал на выборах мэра Москвы

Завершается трёхдневное голосование

Геннадий Хазанов поздравил москвичей с Днём города. Художественный руководитель Театра эстрады сделал это на избирательном участке во время голосования на выборах мэра Москвы.

Артист отметил, что город в последнее время сильно изменился к лучшему. Хазанов пожелал Москве процветания.

С 8 по 10 сентября в Москве проходят выборы мэра. В избирательных бюллетенях - пять кандидатов: действующий глава города Сергей Собянин ("Единая Россия"), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и Борис Чернышов (ЛДПР), депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").

Проголосовать на выборах мэра Москвы можно, в частности, с помощью дистанционного электронного голосования. В этом году к нему присоединились 25 регионов, в которых проживают более 22 миллионов избирателей.

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