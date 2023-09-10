В Мосгоризбиркоме отметили высокую явку избирателей на выборах мэра

Проголосовало более 2,6 миллиона москвичей

Москвичи активно голосуют на выборах мэра столицы. Как сообщили в Мосгоризбиркоме, свои голоса уже отдали более 2, 6 миллиона человек.

"Считаем, что явка неплохая. Надеемся, что она станет ещё больше", - сказала глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

С 8 по 10 сентября в Москве проходят выборы мэра. В избирательных бюллетенях - пять кандидатов: действующий глава города Сергей Собянин ("Единая Россия"), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и Борис Чернышов (ЛДПР), депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").

Проголосовать на выборах мэра Москвы можно, в частности, с помощью дистанционного электронного голосования. В этом году ДЭГ набирает популярность - к нему присоединились 25 регионов, в которых проживают более 22 миллионов избирателей. Многие известные люди - политики, спортсмены, деятели культуры - голосовали на нынешних выборах в онлайн-формате.

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