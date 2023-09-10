Марат Хуснуллин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Дистанционное голосование набирает популярность

Вице-премьер Марат Хуснуллин призвал москвичей проголосовать на выборах мэра столицы. Сам он уже отдал свой голос в онлайн-формате, сообщает Telegram-канал правительства.

Хуснуллин обратился к россиянам и попросил их проявить свою гражданскую позицию. "На выборах надо участвовать, не важно, это выборы муниципальные, региональные", - отметил замглавы кабмина.

С 8 по 10 сентября в Москве проходят выборы мэра. В избирательных бюллетенях - пять кандидатов: действующий глава города Сергей Собянин ("Единая Россия"), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и Борис Чернышов (ЛДПР), депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").

Проголосовать на выборах мэра Москвы можно, в частности, с помощью дистанционного электронного голосования. В этом году к нему присоединились 25 регионов, в которых проживают более 22 миллионов избирателей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"