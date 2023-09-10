В Москве прошёл второй розыгрыш в рамках акции "Миллион призов"

Победителей проинформируют СМС-сообщениями

Утром 10 сентября в Москве прошёл второй розыгрыш в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов". Победители определены, им сегодня в течение дня поступят СМС-оповещения.

В этом розыгрыше приняли участие более 723 тысяч избирателей, всего за два дня в акции приняли участие более двух миллионов москвичей.

Первый розыгрыш призов прошёл утром 9 сентября. В нём приняли участие москвичи, которые проголосовали 8 сентября.

Более миллиона победителей получили от тысячи до пяти тысяч призовых баллов, которые они смогут потратить у партнёров акции: в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или потратить на благотворительные цели.

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