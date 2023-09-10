Противник несёт потери

Российская армия нанесла удары по восьми базам боевиков. Наши военные успешно отражают попытки радикалов пойти в наступление, в том числе пресекают диверсии.

Очередная попытка националистов атаки на Крым. Однако противника ждали. Самолёты морской авиации Черноморского флота уничтожили три быстроходных военных катера и восемь беспилотников, сообщает "ТВ Центр".

Ещё большие потери противник несёт на времьевском участке. Там – кладбище военной техники ВСУ, наглядный результат наступления на рубеже Новомайорское - Новодонецкое. Морские пехотинцы точно отрабатывают по бронеавтомобилю и трём танкам ВСУ. Среди подбитых нередко встречаются и машины западного производства. По сети разошлось видео с уничтоженным британским "Челенджером-2". Долгожданная военная помощь превращается в груду металлолома.

Несмотря на огромные потери националисты продолжают безуспешные атаки. Наиболее ожесточённые бои на ореховском участке, но все попытки штурмовых групп противника продвинуться у Работино и Вербового не приносят результата.

Тяжёлая ситуация складывается на южном фланге обороны Артёмовска. Противник пытается вернуть под контроль утраченные территории. Однако российские военные прочно удерживают северо-восточную окраину Клещеевки, проводя контратаки.

Прорвать даже первую линию обороны российских войск боевикам до сих пор не удалось. Благодаря слаженным действиям и высокому боевому духу без исключения всех российских подразделений. Военнослужащих Центрального военного округа представили к государственным и ведомственным наградам, прямо на передовой бойцам вручили медали Жукова и "За воинскую доблесть" II степени.

Анна Пешехонова, «ТВ Центр»

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