ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

История и современность: как развивается московский район Перово

15:24
  • воскресенье
  • 10 сентября 2023

В нём проживают почти 140 тысяч жителей

Когда-то тут были царские охотничьи угодья. Именно здесь императрица Елизавета Петровна тайно обвенчалась со своим фаворитом - графом Разумовским.

В состав Москвы эти места вошли в 1960 году и с тех пор превратились в комфортную часть города с живописным парком. На почти 140 тысяч жителей тут приходится четыре дома культуры и восемь бассейнов.

Всё это - о районе Перово. В последние годы его лицо меняется. На тихой почти окраине теперь бурлит жизнь. Репортаж Ольги Стрельцовой (смотрите видео).

Ольга Стрельцова, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Скейт-парк
Скейт-парк
Стадион "Авангард"
Стадион "Авангард"
Стадион "Авангард"
Стадион "Авангард"
Аэробика в школе
Аэробика в школе
Урок для школьников на открытом воздухе
Урок для школьников на открытом воздухе
Московский театр иллюзии
Московский театр иллюзии
Стадион "Авангард"
Стадион "Авангард"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.