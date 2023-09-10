История и современность: как развивается московский район Перово

В нём проживают почти 140 тысяч жителей

Когда-то тут были царские охотничьи угодья. Именно здесь императрица Елизавета Петровна тайно обвенчалась со своим фаворитом - графом Разумовским.

В состав Москвы эти места вошли в 1960 году и с тех пор превратились в комфортную часть города с живописным парком. На почти 140 тысяч жителей тут приходится четыре дома культуры и восемь бассейнов.

Всё это - о районе Перово. В последние годы его лицо меняется. На тихой почти окраине теперь бурлит жизнь. Репортаж Ольги Стрельцовой (смотрите видео).

Ольга Стрельцова, «ТВ Центр»

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