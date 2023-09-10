Выборы завершаются

Вице-премьер Татьяна Голикова проголосовала на выборах мэра Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства. Голикова сделала свой выбор на избирательном участке.

С 8 по 10 сентября в Москве проходят выборы мэра. В них принимают участие пять кандидатов: действующий глава города Сергей Собянин ("Единая Россия"), представитель КПРФ - депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков (партия "Новые люди") и Борис Чернышов. представляющий ЛДПР, а также депутат Госдумы Дмитрий Гусев - выдвиженец от партии "Справедливая Россия - За правду".

Проголосовать на выборах мэра Москвы можно, в частности, с помощью дистанционного электронного голосования. В этом году к нему присоединились 25 регионов, в которых проживают более 22 миллионов избирателей.

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