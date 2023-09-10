Москвичи потратят баллы "Миллиона призов" на благотворительные цели

Об этом они рассказали журналистам

Москвичи планируют потратить выигранные баллы в акции "Миллион призов" на благотворительные цели и культурные мероприятия. К примеру, один из победителей акции Александр хочет отправить выигрыш на помощь фондам, которые помогают детям с ограниченными возможностями.

Евгения хочет сходить в "Москвариум", а Наталья - на театральную постановку.

В Москве 9 и 10 сентября прошли два розыгрыша в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов". Победители определены, им отправлены СМС-оповещения.

Более миллиона победителей получили от тысячи до пяти тысяч призовых баллов, которые они смогут потратить у партнёров акции: в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или потратить на благотворительные цели.

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