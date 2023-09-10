За сутки в зоне СВО сбиты более 40 беспилотников

Отбиты атаки противника

42 беспилотника сбили средства ПВО России в зоне проведения специальной военной операции за сутки. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Также на донецком направлении успешно отражены две атаки штурмовых групп ВСУ, а в Запорожье отбиты шесть атак противника.

В ЛНР наши войска нанесли серьёзное поражение двум бригадам ВСУ: уничтожено более 50-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, две самоходные установки "Гвоздика", а также гаубица Д-30.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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