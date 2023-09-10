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Лавров ответил на провокационные заявления Еревана

17:28
  • воскресенье
  • 10 сентября 2023

В Армении утверждают, что Россия сдала Нагорный Карабах

Сергей Лавров опроверг мнение, что Россия сдала Нагорный Карабах Азербайджану. Глава МИД жёстко отреагировал на звучащие в Ереване провокационные заявления в адрес Москвы.

"Там какой-то деятель, по-моему, глава парламента [Армении], позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить", - сказал глава российской дипломатии на итоговой пресс-конференции саммита G20. Трансляция велась на YouTube-канале МИД России.

Ранее глава парламента Армении Ален Симонян не раз заявлял о влиянии России на ситуацию с Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Ещё три года назад политик сказал буквально следующее: "У армянского общества есть понимание, что это Россия сдала Карабах".

В последние дни обстановка на границе Нагорного Карабаха с Азербайджаном накалилась. Стороны обвиняют друг друга в провокациях.

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