Москвичей ждёт неделя летнего тепла

Температура поднимется до 23 градусов

Москвичей ждёт ещё целая неделя летнего тепла. По заверению синоптиков, в столичный регион придёт бабье лето.

Как рассказал в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, воздух может прогреться до плюс 23 градусов. После небольшой паузы тёплая погода без осадков возвратится в столицу.

Правда, под утро температура будет опускаться до плюс пяти градусов, но днём на следующей неделе столбики термометров точно поднимутся выше отметки в 20 градусов. Синоптик назвал такую погоду зрелым бабьим летом.

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