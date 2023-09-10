Финальный розыгрыш "Миллиона призов" в ходе выборов мэра пройдёт 11 сентября

Победителей оповестят по СМС

Утром 11 сентября в Москве пройдёт третий, заключительный розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов". В нём смогут принять участие москвичи, проголосовавшие с 20 часов 1 минуты 9 сентября до завершения выборов, то есть до 20 часов 10 сентября.

Победителей, как и в прошлых розыгрышах, определят случайным образом. Счастливчикам придут СМС-оповещения.

В Москве 9 и 10 сентября прошли два розыгрыша в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов". Победители определены, им отправлены СМС-оповещения.

Более миллиона победителей получили от тысячи до пяти тысяч призовых баллов, которые они смогут потратить у партнёров акции: в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или потратить на благотворительные цели.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"