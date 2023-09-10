В выборах участвовали пять кандидатов

В Москве завершилось голосование на выборах мэра столицы. Все избирательные участки в городе закрылись в 20:00.

Избирательные участки были открыты с 8:00 до 20:00. Также голосование проходило в онлайн-формате.

Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября. В них участвовали пять кандидатов: Борис Чернышов от ЛДПР, Владислав Даванков от партии "Новые люди", Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Леонид Зюганов от КПРФ и Сергей Собянин от "Единой России".

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