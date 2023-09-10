Явка на выборы мэра Москвы по данным на 18:00 составила 41,4%

В выборах мэра столицы участвовали пять кандидатов

Явка избирателей на выборы мэра Москвы по данным на 18:00 составила 41,4%. Об этом, как пишет РИА Новости, свидетельствуют данные на информационных экранах в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.

Выборы в России проходили в большинстве регионов с 8 по 10 сентября. В Москве выбирали мэра города и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.

В выборах мэра столицы участвовали пять кандидатов: Борис Чернышов от ЛДПР, Владислав Даванков от партии "Новые люди", Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Леонид Зюганов от КПРФ и Сергей Собянин от "Единой России".

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