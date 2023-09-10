СКР расследует уничтожение избирательного участка в Запорожье

Случившееся назвали терактом ВСУ

Следственный комитет будет расследовать факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Один из избирательных участков в Запорожской области в ночь на воскресенье был уничтожен в результате атаки дронов, совершенной украинскими вооруженными формированиями. Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - сообщили в СКР.

Ранее в ЦИК назвали удар ВСУ по избирательному участку терактом. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, атака была санкционирована Западом.

Удар по избирательному участку в Запорожской области был нанесен в ночь на воскресенье. Погибших и пострадавших нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"