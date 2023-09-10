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СКР расследует уничтожение избирательного участка в Запорожье

20:03
  • воскресенье
  • 10 сентября 2023

Случившееся назвали терактом ВСУ

Следственный комитет будет расследовать факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Один из избирательных участков в Запорожской области в ночь на воскресенье был уничтожен в результате атаки дронов, совершенной украинскими вооруженными формированиями. Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - сообщили в СКР.

Ранее в ЦИК назвали удар ВСУ по избирательному участку терактом. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, атака была санкционирована Западом.

Удар по избирательному участку в Запорожской области был нанесен в ночь на воскресенье. Погибших и пострадавших нет.

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