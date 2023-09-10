МГИК: Система электронного голосования в Москве показала свою работоспособность

В первый день на систему были серьезные атаки

Система электронного голосования в Москве выстояла и показала свою работоспособность. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, пишет РИА Новости.

По ее словам, в первый день голосования атака на операторов была достаточно серьезной. Оставшиеся дни выборы проходили в штатном режиме.

В МГИК добавили, что участие в выборах приняли почти 3,3 млн человек.

Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября. В них участвовали пять кандидатов: Борис Чернышов от ЛДПР, Владислав Даванков от партии "Новые люди", Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Леонид Зюганов от КПРФ и Сергей Собянин от "Единой России".

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