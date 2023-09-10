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Началась расшифровка результатов электронного голосования в Москве

20:35
  • воскресенье
  • 10 сентября 2023

В МГИК собрали ключ расшифрования

В Мосгоризбиркоме завершили процедуру сборки ключа расшифрования для подведения итогов дистанционного электронного голосования на выборах в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс".

После сборки ключа расшифрования запускается процесс подсчета голосов.

Ключ расшифрования был разделен 7 сентября и передан на хранение пяти людям. Устройство, на котором были сформированы ключи, находилось на хранении под камерами до окончания голосования.

Выборы в Москве проходили с 8 по 10 сентября.

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