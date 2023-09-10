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Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы

21:00
  • воскресенье
  • 10 сентября 2023

На втором месте Леонид Зюганов

Сергей Собянин по итогам расшифровки данных онлайн-голосования лидирует на выборах мэра Москвы. Такие данные привел Мосгоризбирком, сообщает "ТВ Центр".

Собянин к этой минуте набрал более чем 2 млн голосов. Замглавы ЦИК Николай Булаев уже поздравил действующего мэра с победой.

На втором месте - кандидат от КПРФ Леонид Зюганов.

Явка на выборах мэра Москвы составила, по предварительным данным, 42,5%.

Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября. В них участвовали пять кандидатов: Борис Чернышов от ЛДПР, Владислав Даванков от партии "Новые люди", Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Леонид Зюганов от КПРФ и Сергей Собянин от "Единой России".

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