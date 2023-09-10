Собянин поблагодарил штаб поддержки за работу на выборах мэра Москвы

Он лидирует на выборах мэра Москвы

Сергей Собянин посетил штаб поддержки и поблагодарил за работу на выборах мэра Москвы.

"Поздравляю с окончанием выборов. Спасибо москвичам за активность, которую они проявили. За последние несколько выборов это самая большая активность. Спасибо им за эту гражданскую позицию. И, конечно, спасибо тем, кто собрался сегодня здесь: членам штаба, активистам, доверенным лицам", - сказал Собянин.

По его словам, впереди команду ждет большая, трудная, но интересная работа. Столица и страна проходят сейчас серьезные испытания.

"Поэтому и победители, и проигравшие – все, кто участвовал в выборах, – должен собраться как единая команда. Когда мы едины, мы непобедимы", – сказал Собянин.

Он заверил, что собранные штабом поддержки пожелания и предложения москвичей, будут реализованы.

Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября. Сергей Собянин, по предварительным данным, лидирует. На втором месте - кандидат от КПРФ Леонид Зюганов.

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