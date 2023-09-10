В ЦИК высоко оценили качество проведения выборов в Москве

"Это закономерный результат работы всего московского коллектива"

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев высоко оценил качество проведения выборов Москве, и высокую явку избирателей.

"Я думаю, что это плотная явка, на выборах мэра Москвы рекордная явка, это закономерный результат работы всего московского коллектива, и законодательной и исполнительной власти, и мэра, который многое сделал для того, чтобы москвичи пришли на выборы и сделали свой выбор на ближайшие пять лет", – сказал Булаев в ходе видеосвязи с членами Мосгоризбиркома.

Ранее председатель МГИК Ольга Кириллова сообщила о том, что по предварительным данным на выборах мэра столицы проголосовали 3 млн 285 тыс. 128 человек.

Выборы мэра Москвы прошли в столице с 8 по 10 сентября 2023 года. Лидирует Сергей Собянин. На втором месте - Леонид Зюганов.

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