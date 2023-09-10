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Собянин: В Москве беспрецедентно высокая явка на выборах мэра столицы

21:26
  • воскресенье
  • 10 сентября 2023

Москвичи продемонстрировали активную гражданскую позицию

Сергей Собянин отметил беспрецедентно высокую явку на выборах мэра Москвы в 2023 году по сравнению с предыдущими результатами.

"Я хотел поблагодарить москвичей за активную гражданскую позицию, которая очень важна особенно сегодня в сложный период нашей жизни, нашей реальности", – сказал Собянин.

Также он поблагодарил "Единую Россию" за поддержку, членов штаба, активистов, доверенных лиц.

В свою очередь председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пожелал Собянину успехов.

Выборы мэра Москвы прошли в столице с 8 по 10 сентября 2023 года. Лидирует Сергей Собянин. На втором месте - Леонид Зюганов.

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