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ЦИК: Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 77% голосов в ДЭГ

21:47
  • воскресенье
  • 10 сентября 2023

Таковы предварительные данные

Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы, набрав 77% голосов в системе электронного голосования. Такие предварительные данные сообщаются на информационном экране в ЦИК.

Сергей Собянин ("Единая Россия") набирает 77,05%, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ) – 7,96%, спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) – 5,98%, спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 5,12%", депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду") – 3,89% голосов.

Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября.

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