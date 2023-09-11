Выборы—2023 в России: предварительные результаты

В Москве побеждает Сергей Собянин

В стране идет подсчет голосов на выборах разных уровней. Во многих регионах на волеизъявление для удобства граждан было выделено 3 дня - с пятницы по воскресенье. Россияне выбирали представителей регионов в Госдуме, депутатов местных парламентов и муниципальных образований, губернаторов, а в Москве - мэра. И в столице уже известно, что побеждает Сергей Собянин. С этим его уже поздравил заместитель главы ЦИКа России Николай Булавин. Сам мэр приехал в свой штаб и поблагодарил его сотрудников за работу.

От Владивостока до Калининграда сейчас считают голоса избирателей. Выборный марафон, подходит к завершению и главная нагрузка сейчас на членах участковых комиссий. Работать им предстоит как минимум до утра.

"Мы надеемся, что к 4 часам мы завершим подсчёт голосов. Утра. И все узнают, и новых губернаторов, и новый состав заксобраний и новых депутатов муниципальных собраний", - говорит Николай Булаев, заместитель главы ЦИК.

Избирательные участки были открыты в 86 регионах страны. Прошло более 4 тысяч кампаний по выборам депутатов разного уровня. 21 субъект Федерации определял нового руководителя. Предварительные результаты уже есть: на всех уровнях власти свои позиции сохранила партия "Единая Россия". Действующие главы целого ряда регионов лидируют на губернаторских выборах. В Москве побеждает Сергей Собянин.

В столице в этом году зафиксирована рекордная явка. По предварительным данным в голосовании приняло участие около половины избирателей. По нраву москвичам пришлось и электронное голосование. Порядка 2,5 миллионов человек воспользовались таким форматом. По предварительным данным, Сергей Собянин получает более 70 процентов голосов и с большим отрывом опережает конкурентов. Действующий мэр Москвы побывал в своём предвыборном штабе, где поблагодарил свою команду и москвичей за высокую активность и доверие.

"Поздравляю с окончанием выборов. Спасибо москвичам за активность, которую они проявили. За последние несколько выборов это самая большая активность. Спасибо им за эту гражданскую позицию. И, конечно, спасибо тем, кто собрался сегодня здесь: членам штаба, активистам, доверенным лицам. Со многими из вас мы прошли огромный путь испытаний, побед. Некоторые пришли в нашу команду недавно, но я надеюсь они не пожалели об этом. И если москвичи нам доверят, впереди нас ждет большая, трудная, но интересная работа", – сказал Собянин.

В Московской области выборы выигрывает Андрей Воробьёв. В Хабаровске большинство голосов набрал мэр Сергей Кравчук, а в парламенте Иркутской области "Единая Россия" получает конституционное большинство. Партия опиралась на народную программу, кроме того обновила свои ряды участниками спецоперации.

Во многих регионах жители могли принять участие в голосовании, начиная с пятницы, 8 сентября. Этот формат себя уже зарекомендовал. Среди тех, кто лично пришёл на участок - руководитель КПРФ Геннадий Зюганов. Он появился в одной из школ в Тверском районе Москвы. Традиционную форму голосования выбрали и глава ЛДПР Леонид Слуцкий, и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. В этом году как никогда широко был доступен и дистанционный способ выборов. Его использовали 25 субъектов. Так голосовали и президент, и глава Центризбиркома. По словам Эллы Памфиловой, все электронные системы выдержали.

Повышенное внимание СМИ было приковано к выборам в новых субъектах страны. Впервые в Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР проходило голосование по российскому законодательству. Самая высокая явка в Донецкой Народной Республике - около 76 процентов.

"В 15 часов у нас закрылись участки, как было уже отмечено, никаких нарушений зафиксировано не было. Явка у нас по тем предварительным данным, которые есть, - одна из лучших по стране", - заявил Зураб Макиев, депутат Госдумы.

Люди приняли активное участие в выборах, несмотря на опасность. Кроме обстрелов мирных городов, киевский режим атаковал ударным беспилотником избирательный участок в Запорожской области. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала это терактом, добро на который дал Запад. Впрочем, несмотря на давление в новые регионы, приехало множество международных наблюдателей.

"Мы были в Луганске. Посетили 8 избирательных участков. Могу с уверенностью сказать, что выборный процесс проходил абсолютно нормально. Точно так же в любой другой стране. Хочу подчеркнуть важный момент, мы нигде не заметили военных, которые бы насильно заставляли идти голосовать. То, о чем нам постоянно говорят на Западе", - заявил Витто Гриттани, аблюдатель из Италии.

Всего за выборами по всей стране следило около 220 тысяч наблюдателей. Ход голосования в Москве контролировали в Общественном штабе по наблюдению. Все три дня в круглосуточном режиме здесь мониторили обстановку на участках и фиксировали каждое обращение. На данный момент нарушений, способных повлиять на процесс голосования в российских регионах, не зарегистрировано.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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