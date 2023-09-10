Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР поздравил Собянина с победой

Победу Собянина Борис Чернышов назвал заслуженной

Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Борис Чернышов поздравил Сергея Собянина с победой на выборах. Первое место действующего мэра он назвал заслуженным.

По словам Чернышова, избирательная кампания была тяжелой, но очень интересной.

"Мы всем показали, что ЛДПР сегодня - это партия, которая может аккумулировать голоса всех, людей разных возрастов и поколений", - приводит слова Чернышова агентство ТАСС.

Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября. Сергей Собянин после обработки 54,4% набирает почти 2,3 млн голосов.

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