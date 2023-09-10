ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР поздравил Собянина с победой

22:46
  • воскресенье
  • 10 сентября 2023

Победу Собянина Борис Чернышов назвал заслуженной

Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Борис Чернышов поздравил Сергея Собянина с победой на выборах. Первое место действующего мэра он назвал заслуженным.

По словам Чернышова, избирательная кампания была тяжелой, но очень интересной.

"Мы всем показали, что ЛДПР сегодня - это партия, которая может аккумулировать голоса всех, людей разных возрастов и поколений", - приводит слова Чернышова агентство ТАСС.

Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября. Сергей Собянин после обработки 54,4% набирает почти 2,3 млн голосов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Борис Чернышов
Борис Чернышов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.