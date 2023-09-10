ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин получает почти 2,4 млн голосов после обработки 75% протоколов

23:00
  • воскресенье
  • 10 сентября 2023

Сергей Собянин побеждает на выборах мэра

Сергей Собянин набирает почти 2,4 млн голосов на выборах мэра Москвы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационные экраны Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, обработано уже 75,3% протоколов.

Собянин Сергей набирает 2368486 голосов, из них 2053954 электронно, 314532 бумажно, значится на экране.

Леонид Зюганов набирает 252196 голосов, Борис Чернышов — 177000 голосов", Дмитрий Гусев — 121863 голоса, Владислав Даванков - 164375 голосов.

Выборы в Москве проходили с 8 по 10 сентября. За пост главы города боролись пятеро кандидатов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сергей Собянин и члены избирательного штаба
Сергей Собянин и члены избирательного штаба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.