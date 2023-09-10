Собянин получает почти 2,4 млн голосов после обработки 75% протоколов

Сергей Собянин побеждает на выборах мэра

Сергей Собянин набирает почти 2,4 млн голосов на выборах мэра Москвы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационные экраны Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, обработано уже 75,3% протоколов.

Собянин Сергей набирает 2368486 голосов, из них 2053954 электронно, 314532 бумажно, значится на экране.

Леонид Зюганов набирает 252196 голосов, Борис Чернышов — 177000 голосов", Дмитрий Гусев — 121863 голоса, Владислав Даванков - 164375 голосов.

Выборы в Москве проходили с 8 по 10 сентября. За пост главы города боролись пятеро кандидатов.

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