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Выборы мэра Москвы: обработан 91% протоколов, Собянин побеждает

23:38
  • воскресенье
  • 10 сентября 2023

Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября

На выборах мэра Москвы обработано уже больше 91,3% протоколов, следует из данных на экранах Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Кандидат в мэры от "Единой России" Сергей Собянин получает 2444918 голосов, из них 2053954 - электронно.

За Леонида Зюганова отдали 261323 голоса, за Бориса Чернышова — 181025 голосов, за Дмитрия Гусева — 126150 голосов, за Владислава Даванкова — 170517 голосов.

Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября. В них участвовали пятеро кандидатов.

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