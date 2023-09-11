Во Владивостоке идет второй день Восточного экономического форума

В деловой программе - около 100 мероприятий

Во Владивостоке сегодня - второй день работы Восточного экономического форума. В этом году он собрал семь тысяч гостей из более чем 50-ти стран, передает "ТВ Центр".

Только из Китая приехали свыше 300 компаний. В деловой программе - около 100 мероприятий, посвященных экономическому сотрудничеству, медицине, образованию, экологии. А также подписание крупных международных контрактов.

Завтра на пленарной сессии планируется выступление Владимира Путина. Ожидается, что глава государства прибудет на остров Русский в ближайшие часы. Рабочая поездка продлится два дня. Сегодня президент оценит реализацию программ развития Дальнего Востока, проведет совещание и встретится с губернатором Приморского края.

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