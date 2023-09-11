На южнодонецком участке артиллерия уничтожила вражескую станцию РЭБ

Российские военные группировки "Запад" сорвали две попытки ВСУ провести ротацию подразделений на купянском направлении, а также отразили несколько атак противника в районе Петропавловки и Ольшаны, сообщили в Минобороны.

На южнодонецком участке фронта артиллерия уничтожила вражескую станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой противника.

Точный удар по замаскированному командному пункту ВСУ нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" Западного военного округа. Это высокоточное оружие может поражать различные цели на расстоянии до 500 километров. При подлете к позициям противника снаряд создает электронные помехи, что делает его практически неуязвимым для средств ПВО.

Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности. За нашими "Искандерами" враг охотится и днем и ночью - с помощью беспилотников, спутниковых систем, РЛС и диверсионных групп, но все попытки тщетны.

На марьинском направлении танки Т-90 "Южной" группировки войск уничтожили опорники неонацистов. Подойдя к противнику на минимальное расстояние, экипажи открыли огонь прямой наводкой. Ни один боевик не успел покинуть позиции.

Маневренная машина выпускает по врагу восемь 125-миллиметровых снарядов в минуту. После успешного выполнения задачи Т-90 оперативно меняют место дислокации. Многие танкисты удостоены высоких государственных и ведомственных наград.

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