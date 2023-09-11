ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Планомерная работа: представлены новые герои СВО

08:39
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Старший сержант Алексей Журавлев под минометным огнем ВСУ сумел установить временный генератор

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в зоне спецоперации.

Гвардии младший сержант Владислав Ровенский со своим артиллерийским расчетом планомерно уничтожал живую силу и технику боевиков, наступающих на наши позиции. В ходе контрбатарейной борьбы противник обнаружил расположение российской самоходки "Мста-С" и открыл по ней огонь. Но цели не достиг, вражеская артустановка была уничтожена. А наш расчет продолжил выполнять боевые задачи.

Старший сержант Алексей Журавлев под минометным огнем ВСУ сумел установить временный генератор, чтобы не допустить потери связи командного пункта с подразделениями. А позже отремонтировал поврежденное электрооборудование. Профессиональные действия Алексея позволили сохранить управление войсками. Попытка радикалов вернуть утраченные позиции провалилась.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.