Планомерная работа: представлены новые герои СВО

Старший сержант Алексей Журавлев под минометным огнем ВСУ сумел установить временный генератор

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в зоне спецоперации.

Гвардии младший сержант Владислав Ровенский со своим артиллерийским расчетом планомерно уничтожал живую силу и технику боевиков, наступающих на наши позиции. В ходе контрбатарейной борьбы противник обнаружил расположение российской самоходки "Мста-С" и открыл по ней огонь. Но цели не достиг, вражеская артустановка была уничтожена. А наш расчет продолжил выполнять боевые задачи.

Старший сержант Алексей Журавлев под минометным огнем ВСУ сумел установить временный генератор, чтобы не допустить потери связи командного пункта с подразделениями. А позже отремонтировал поврежденное электрооборудование. Профессиональные действия Алексея позволили сохранить управление войсками. Попытка радикалов вернуть утраченные позиции провалилась.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"