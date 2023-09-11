В горах на юге Турции пытаются спасти американского спелеолога

После спуска на 1000 метров у 40-летнего Марка Дикки открылось желудочное кровотечение

Уникальная спасательная операция проходит в Таврских горах на юге Турции. В одной из самых глубоких пещер мира стало плохо американскому спелеологу, сообщает "ТВ Центр".

После спуска на 1000 метров у 40-летнего Марка Дикки открылось желудочное кровотечение. На помощь экстренно направили группу из почти 200 человек - альпинистов, спасателей, медиков из нескольких стран мира.

Подъем на поверхность может занять до десяти дней - в зависимости от состояния пострадавшего. Сейчас американец при помощи специалистов преодолел около трети пути.

Но впереди самая сложная работа - спелеологи пытаются расширить узкие проходы в пещерах, если Дикки и дальше придется поднимать на носилках.

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