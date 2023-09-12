Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Проведите день тихо и спокойно

Овны

Не стоит сидеть и ждать, когда все изменится, и настроение пойдет вверх. Хочешь быть счастливым - будь им, это старое правило актуально как никогда.

Тельцы

Все хорошее тоже должно быть в меру – даже оптимизм. Сегодня может показаться, что вам море по колено и вы всесильны, но это иллюзия, включите здравый смысл.

Близнецы

Вы рискуете потонуть в бумажных делах, звонках, сообщениях. Потратьте время на наведение порядка в своей деятельности, иначе хаос может все погубить.

Раки

Минувшее лето показало ваши финансовые уязвимости и зоны роста – вам есть над чем работать! К сожалению, пока не стоит рассчитывать на легкие деньги, особенно сегодня.

Львы

Жизнь сведет вас с людьми, которые будут подозрительно много обещать. Не спешите доверять и радоваться, проверяйте информацию и читайте то, что написано мелким шрифтом.

Девы

Ваше настроение может измениться несколько раз за день, а вместе с ним и текущие планы. Займитесь чем-то важным, чтобы не отвлекаться на непродуктивные мысли.

Весы

Сегодня вы можете узнать что-то нелицеприятное о своих друзьях или коллегах, руководстве. Оставьте эту информацию при себе, не опускайтесь до уровня сплетников.

Скорпионы

Проявлять активность на работе не стоит, так как вы пока не видите всей картины происходящего. Проведите день тихо и спокойно, занимаясь самыми обычными делами.

Стрельцы

Тем, кто находится вдали от дома, сегодня следует быть очень внимательными. Всем остальным тоже не помешает спокойный ритм жизни и забота о своем здоровье.

Козероги

Желание получить что-то очень желанное, достичь цели или заработать, пробудит в вас дух авантюризма. Звезды предупреждают: мутные схемы сегодня не работают!

Водолеи

Не пытайтесь откупиться или задобрить человека, с которым у вас ухудшились отношения. Только честные методы помогут вам оставаться равноправными партнерами.

Рыбы

Сегодня легко подхватить вирус или инфекцию, поэтому будьте осторожны, особенно в людных местах. Сделайте здоровье своим приоритетом, а все остальное подождет.

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