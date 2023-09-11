Пока Киев выдвигает неприемлемые условия для переговоров

Украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры по мирному урегулированию конфликта в стране, если российская сторона проявит заинтересованность в этом. Такое заявление сделал в воскресенье, 10 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Политик в интервью ABC подчеркнул, что "как именно все это закончится, где будут проходить линии, предстоит решать украинцам", однако, по утверждению Блинкена, "пока мы не видели признаков, что Владимир Путин заинтересован в дипломатии".

При этом госсекретарь заверил в том, что Соединенные Штаты поддержат Киев, если тот объявит о готовности к переговорам с Москвой. Вместе с тем политик указал на то, что Украина не намерена отказываться от своих территориальных притязаний.

Российско-украинские переговоры по мирному урегулированию были свернуты в апреле 2022 года по вине Киева, который проигнорировал предложения России. После этого Москва неоднократно указывала на свою готовность к возвращению за стол переговоров, однако украинские власти обставляют это условиями, неприемлемыми для России — в частности, о возвращении Украине Крыма и Донбасса.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл предупредил, что нежелание идти на переговоры грозит киевскому режиму тем, что "Россия освободит в том числе и Киев", а украинские власти потеряют контроль и над такими городами, как Харьков и Одесса.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что его страна с первого дня украинского конфликта выступает за мир, диалог и дипломатию, а также прилагала усилия для предотвращения кровопролития, старалась устроить встречу сторон, заявил президент Турции. Тем не менее, признал политик, перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается.

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