Политик не поверил в обещания поддерживать его страну всегда

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, которые утверждают, что всегда будут ее поддерживать.

В интервью изданию Economist политик пожаловался на "предчувствие, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах: "Мы всегда будем с вами". По словам Зеленского, он в действительности видит, "что он или она не здесь, не с нами".

Также Зеленский заявил, что морально готов к переходу украинской экономики к полностью милитаризированной модели, но будет обсуждать эту идею с украинским народом, только если слабость в глазах западных партнеров станет "тенденцией".

Американский военный эксперт Дэниэл Дэвис отмечал, что нынешний подход Вашингтона к поддержке Украины — давать столько, сколько потребуется — приводит лишь к потерям населения и разрушению украинской инфраструктуры.

Директор Института политических исследований Сергей Марков указывал, что "что в Америке нет вообще никакой поддержки Украины", причем "Америка не поддерживает Украину, а убивает ее" и "оккупирует Украину".

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